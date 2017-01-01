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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Murat 124 sevdalıları Bilecik'te buluşuyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:06
Murat 124 sevdalıları Bilecik'te buluşuyor
Murat 124 sevdalıları Bilecik'te buluşuyor

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Türk tüketicisine yerli bir otomobil sunumunu vurgulamak için 1971 yılında Tofaş'ın Bursa Fabrikasında üretimine başlanan ve günümüzde bir ekol haline gelerek klasik otomobil ailesine dahil olan Murat 124'ler Bilecik'te buluşuyor.
Bilecik Belediyesi'nin katkılarıyla Murat 124 Sevdası İl Temsilcisi Uğur Kırca öncülüğünde 6-7 Mayıs tarihlerinde organize edilen Bilecik Kampı'nda sevdalılar ilk olarak Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali Hazretlerinin huzurunda toplanacak. Ardından Osmanlı Padişahlarının buluştuğu Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ve ilin zengin tarihinin ilmek ilmek işlendiği Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ziyaret edecek Murat 124 sevdalıları, buradan Söğüt ilçesine geçecek. Osmanlı Devleti'nin tohumlarının atıldığı Söğüt'te, Ertuğrulgazi Türbesi ve tarihe tanıklık etmiş asırlık Osmaneli Evleri ziyaret edecek Murat 124 sevdalıları, buradan konvoy eşliğinde kamp alanı olan Pelitözü Gölpark'a gelecek. Akşam üzeri Pelitözü Gölparkta kamp ateşi etrafında toplanacak grup, ertesi gün çeşitli eğlence etkinlikleri ve yarışmaları ile kamp programını tamamlayacak.
Öte yandan Murat 124 sevdalısı olan yaklaşık 100 otomobilin katılacağı kampa ayrıca murat 124 klasik otomobillerin haricinde, diğer klasik otomobillerin de katılacağı bildirildi.
(CKT-KÇ)

03.05.2017 11:14:21 TSI
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