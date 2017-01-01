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Sivas'ta öğretmenlere bilinçli ve güvenli internet kullanımı anlatıldı



(Fotoğraflı)



SİVAS (İHA) - Sivas'ta rehber öğretmenlere bilinçli ve güvenli internet kullanımı anlatıldı.

Şems-i Sivasi İl Kütüphanesi'nde düzenlenen konferansa Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEGİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve öğretmenler katıldı.

Rehber öğretmenlere bilinçli ve güvenli internet kullanımını anlatan YEGİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı,"Facebook, Twitter şuanda bunlar dünyanın marka değeri ve marka değeri en yüksek ürünleri bunun arkasında bir fikir var. Bunun arkasında o fikri hayata geçiren bir yazılım ve ekip var. Onlarda bizim için insanlar ama hayatın o noktasında o problemi çözmüşler hem kendilerine hem de ülkelerine katma değer üretmişler. Bu yüzden çocuklarımızı önemsiyoruz, geleceğimizi önemsiyoruz. Biz YEGİTEK olarak ülkemizdeki çocuklarımızla eğitim ve teknolojiyi buluşturarak eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Okullarımızın tamamında internet hizmeti var. Eğitimde teknoloji kullanma ahlakını yerleştirmek istiyoruz. Teknoloji kullanırken ahlaklı kullanırken ahlaklı kullanmayı onun ahlakını da oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da bizim görevlerimizden bir tanesidir" dedi.

(UY-Y-)



03.05.2017 11:16:16 TSI

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