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Bilecik Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Mayıs ayı Meclis Toplantısı Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın başkanlığında gerçekleştirilirken, 3 gündem maddesi görüşüldü.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilk gündem maddesi olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fırkasının bendine istinaden belediyenin 2016 yılı kesin hesabı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi olan, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fırkasının bendine istinaden Belediye'ye ait kapalı pazardaki dükkan ve pazar yerlerinin 10 yıllığına kiralanması veya tahsisi hususunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fırkasının bendine istinaden İmar konuları görüşüldü.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

(CKT-KÇ)



03.05.2017 11:17:53 TSI

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