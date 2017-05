YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 2. Antalya sinema günleri sona erdi

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sinema Derneği işbirliğiyle ikincisi düzenlenen Uluslararası Antalya Sinema Günleri sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sinema Derneği işbirliği Uluslararası Sinema Günleri 28-30 Nisan tarihleri arasında ikinci kez sinemaseverlerle buluştu. AKM'de gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Sinema Günleri'nde dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda uzun ve kısa metraj kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel film gösterimi yapıldı. Gösterimi yapılan filmlerin yönetmen, yapımcı ve oyuncuları söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla Antalyalı sinemaseverler ile bir araya geldi.



Yazarlar kısa filmin önemini anlattı

Sinema yazarları Murat Kızılca, Murat Tolga Şen, SİYAD Kısa Film Kurulu üyeleri Banu Bozdemir ve Fırat Sayıcı verdikleri paneller ile Türk sinemasının geldiği noktayı ve kısa filmin önemini işaret etti. Sinema yazarı Serdar Akbıyık ve Alper Turgut, sinema gazeteciliği üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Siyah Karga gösteriminin hemen ardından yapılan söyleşide, genç sinemacı Tayfur Aydın, sinemaseverlerin sorularını cevapladı. Erhan Tuncer'in ilk uzun metraj filmi olan Ağustos Böcekleri ve Karıncalar adlı yapım ise Antalya'da ilk kez 2. Antalya Sinema Günleri kapsamında seyirci karşısına çıktı. Filmin gösteriminin ardından da yine bir yönetmen söyleşisi gerçekleştirildi.



Kısacılar yarıştı

Festivalin yarışma bölümünde ise Türkiye'nin her yerinden kısa filmciler yarıştı. Antalya Sinema Derneği tarafından dağıtılan kısa film ödüllerinde kazananlar şöyle: Festivalde En İyi Kısa Film dalında ödül kazanan 'Babamdan Kalan' filminin yönetmeni Abdülmelik Öcal, ödülünü bir Yeşilçam efsanesi olan ve "Muhsin Bey filminin görüntü yönetmeni" olarak tanınan Aytekin Çakmakçı'dan aldı. En İyi Yönetmen ödülü ise iki genç kısa filmciye verildi. Metehan Şereflioğlu (7 Santimetre) ve Ali Kışlar (Kefaret) bu dalda ödül kazanan sinemacılar oldu. Festivalin kendine has ödülü olan En Çarpıcı Kısa Film dalında ise yine 2 film ödüle hak kazandı; Hasan Can Dağlı'nın yönettiği Siyah Çember ve Süleyman Demirel'in yönettiği 'Asfalt'. Festival Özel Ödülü'nü kazanan 2 filmin ise 3 yönetmeni var! Semih Ellialtı ve Ahmet Can Uzer birlikte çektiği 'Kemik' ve Akın Ay imzalı 'Kötü' bu dalda ödül kazanan filmler. Festivali takip eden sinemaseverlerin oylamasıyla belirlenen Seyirci Ödülü ise 'Kırmızı' adlı filmiyle Özge Gül'e gitti.



Festival büyüyecek

2. yılında olmasına rağmen Türkiye'de düzenlenen kısa film etkinlikleri arasında önemli bir yer edinen Antalya Sinema Günleri kısa ve uzun metraj film gösterimleri, sinema seminerleri ve yönetmen söyleşileri Antalyalı sinemaseverlerin yoğun ilgisi altında başarıyla gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve başkanlığını Serdar Karakaş'ın, danışmanlığını ise Murat Tolga Şen'in yaptığı Antalya Sinema Günleri, önümüzdeki yıllarda güçlenerek daha fazla sinemasevere ulaşacak.

