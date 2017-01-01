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100 bin adet turunç fidanı toprakla buluşuyor

- Daha yeşil Seyhan için fidan dikiyorlar



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, fidan dikme kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında dikilecek fidanlar turunç fidanları olacak. Kampanya sürekli devam edecek ve bitiş tarihi olmayacak. İlk etapta ise toplam 100 bin adet turunç fidanı toprakla buluşacak.

Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki fidan dikim törenine katılan Başkan Zeydan Karalar, ilçenin yeşil alanlarını arttırmaya devam ederken seçilen fidanların 12 ay yeşil kalan ve Adana'nın simgelerinden olan turunç olduğunu söyledi. Başkan Zeydan Karalar, "Bizim yeşil alan konusundaki hassasiyetimizi bilmeyen yoktur. Yeni yaptığımız park sayısı son 20 yıla oranla kat ve kat fazla. Şimdi ise 100 bin turunç fidanını toprakla buluşturuyoruz. Turunç ağacı, Adana için çok önemli bir bitki. 12 ay yeşil kalabilen, meyvesi olan bir ağaç. Adana'nın da simgesi, narenciyenin ise atası olarak bilinir. Bizler turunç fidanı dikimini destekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 100 bin adet dikilecek ve bölge dikim çalışmaları devam eden turunç fidanları toprakla buluştu.

(ELF-Y)



03.05.2017 11:21:08 TSI

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