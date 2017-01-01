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3. Düzce otları Tyche Bereket Festivali toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin düzenlemiş olduğu Düzce Otları Tichye Bereket Festivali basın toplantısı Düzce Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirildi

Düzce Belediye Başkanlığı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen, "Düzce'de yaşayan herkesi bu festivalin bir parçası olmaya davet ediyorum. Festivalimiz için geri sayım başladı. Programımızı belirledik, eksiklikler tamamlanıyor. 9-14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan festivalin kusursuz olması için çalışıyoruz"dedi.

Geleneksel hale getirilen festival için bu yıl ilk kez çalıştay da düzenlenecek. 9-10 Mayıs tarihlerinde iki gün olarak Düzce Üniversitesinde ot çalıştayı yapılacak. Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi önderliğinde gerçekleştirilecek olan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali programı belirlendi. Buna göre festivalin ilk iki günü çalıştaylar olacak. Düzce Üniversitesi Cumhuriyet salonundaki çalıştaylar, atölye çalışmaları ile biyoçeşitlilik üzerine olacak. Festival daha sonra 12-13 ve 14 Mayıs tarihlerinde Anıtpark meydanında sürdürülecek. Festivalin bu bölümünde Anıtpark meydanında yöresel ürünler pazarı kurulacak ve Düzce otları yemek yarışması yapılacak.

(TT-AY)



03.05.2017 11:21:55 TSI

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