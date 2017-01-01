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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Karma sergi açılıyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:14
Karma sergi açılıyor
Karma sergi açılıyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Meslek Edindirme Kurslarının yıl sonu karma sergi açılışı gerçekleştiriliyor.
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Meslek Edindirme Kurslarının yıl sonu sergi açılışı Ogün Danış Sergi Salonu'nda 4-5 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Tüm kursların eser ve ürünlerinin yer alacağı karma serginin açılışı 4 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'de yapılacak.
(TT-AY)

03.05.2017 11:22:58 TSI
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