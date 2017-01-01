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ASAT Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Süper Ligde



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Süper Lig'e yükseldi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor ligin son haftasında Ankara'da karşılaştığı Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı 66-73 mağlup etti. Lig'de oynadığı 22 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 mağlubiyet alan ASAT Spor 37 puan topladı. Ligi en yakın takipçisi Altınordu Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile eşit puanla tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor, ikili averajda yakaladığı avantajla adını Süper Lige yazdırmayı başardı. Ekim ayında başlayacak yeni sezon öncesi iddialı konuşan ASAT Spor oyuncuları, hedeflerinin ligde istikrarlı ve kalıcı bir ekip olmak ve Avrupa Kupalarında mücadele etmek olduğunu belirtti.

(SÇ-SÇ-Y)



03.05.2017 11:23:03 TSI

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