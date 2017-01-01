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Minik öğrencilerden doğa kampı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Doğayı koruma misyonu ile 12 yıldır Trakya'nın geneline yaydığı faaliyetlerle doğanın korunması bilincinin arttırılmasına büyük katkılar sağlayan Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) Derneği, Yüksel Yeşil İlkokulu anasınıfı öğrencileriyle birlikte çadır kurarak öğrencilere doğa ile uyumlu yaşamanın önemini ve faydalarını aktardı.

EDOSK üyesi dağcılık sporcuları Bülent Bacıoğlu ve Sebahattin Akdağ tarafından Edirne merkezde eğitim veren Yüksel Yeşil İlkokulunda anasınıfında okuyan minik öğrencilere çadır eğitimi verildi. Okulun yan kısmında bulunan yeşil alanda gerçekleştirilen 3 saatlik eğitimde minik öğrenciler, takım çalışması ruhu ile çadırın içindeki temel yaşam malzemelerinin kullanımını öğrendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan EDOSK Üyesi Bülent Bacıoğlu, "Doğada öğrenme ve doğayı kullanarak takım çalışması ile öğrenme yöntemleri son yıllarda en etkin öğrenme deneyimleri olarak kabul edilmektedir. Çağımızın bir hastalığı olarak gittikçe betonlaşan şehirler okullarımızda doğa deneyimli öğrenme metotlarını geri plana atabilmektedir. EDOSK'un temel çalışmalarından biri olan doğayı korumak ve içinde bulunulan doğanın korunmasına liderlik etmek felsefesinden yola çıkarak çocukların doğada öğrenmesini teşvik etmek amacı ile dernek binamıza en yakın eğitim kurumu olan Yüksel Yeşil İlkokulu Anasınıfları ile 3 saatlik bir doğa deneyimi planladık" dedi.

EDOSK üyesi ve aynı zamanda Dağcılık İl Temsilcisi olan Sebahattin Akdağ ise yapılan aktivitede çadır içinde gece ve gündüz beslenme gibi yaşamsal aktivitelerin sembolik olarak yapıldığını ve sonrasında doğa yürüyüşü gerçekleştirildiğini kaydetti. Akdağ, etkinliğe katkısı olan Trakya Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları öğrencilerine ve okul öğretmenlerine teşekkür etti.

Etkinlikte EDOSK'un doğa sporları malzemeleri de işin içine katılarak kask, ip emniyet kemeri gibi malzemeleri ile fotoğraflar çekildi. Kozalak, çubuk gibi malzemeler ile ritim çalışması yapılarak doğanın aslında sınırsız bir oyun alanı olduğu mesajı çocuklara aktarılmaya çalışıldı. Doğaya ulaşmanın ve doğayı korumanın, uyumlu yaşamanın, doğada öğretme ve öğrenme etkinliklerindeki yeri basit bir kamp deneyimi ile anlatıldı.

Okul öğretmenleri ise etkinliğin öğrencilerin fazlasıyla ilgisini çektiğini ifade ederek bu tür işbirliklerinin basit ama güzel sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

(KU-MK-Y)



03.05.2017 11:23:12 TSI

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