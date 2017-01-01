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'Tarihin Seyrini Değiştiren Abide' çalışması



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA)  Van'ın Özalp ilçesindeki Yunkuşak Ortaokulu Resim Öğretmeni İlker Sarı tarafından beton zemin üzerine çizilen 'Tarihin Seyrini Değiştirenler Abidesi' büyük ilgi görüyor.

Yunkuşak Ortaokulu Resim Öğretmen İlker Sarı tarafından beton zemin üzerine akrilik boya kullanarak çizilen 'Tarihin Seyrini Değiştirenler Abidesi' adlı çalışma, hem okulun fiziki görünümüne hem de çocuklarda milli şuurun oluşmasında büyük katkı sağlıyor. Büyük ilgi gören çalışmayla ilgili açıklama yapan İlker Sarı, 15 Temmuz demokrasi şehitlerinden Ömer Halisdemir ve İzmir Adliyesinde tek başına kahramanca mücadele eden polis memuru Fethi Sekin'in unutulmasını istediklerini belirterek, "Tarihimizde unutulmayan birçok kahramana bu çalışmamızda yer verdik. Mete Han'dan başlayıp Fatih Sultan Mehmet, Seyit Onbaşı, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Yunus Emre gibi kahramanları bir çalışmada birleştirerek mesaj vermek istedik" dedi.

(MSA-Y)



03.05.2017 11:23:33 TSI

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