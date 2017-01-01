03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Diyarbakır'da görkemli börekçi açılışı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:15
Diyarbakır'da görkemli börekçi açılışı
Diyarbakır'da görkemli börekçi açılışı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın meşhur börekçisi Saraçoğlu ilk şubesini Bayındırlık'ta açtı.
Görkemli bir açılış töreni ile hizmete sunulan şubenin açılışını Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, MÜSİAD Şube Başkanı İsmail Özşanlı, işadamı Vehbi Çimen, Genç MÜSİAD Başkanı Ömer Akgül ve iş odaklı bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yaptı.
İşletme sahibi Mücahit Çimen, "Sektöre yabancı değiliz. Yıllardır bu işi Diyarbakır'da hakkı ile yerine getiriyorduk. Diyarbakır'ın böyle bir şubeye ihtiyacı olduğunu fark ettik. İkinci bir mekanı Diyarbakır'a kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Saraçoğlu'nun en büyük özelliği böreğimizin hafif olmasıdır. Börekle ilgili insanların akıllarına kazınan ağır yağ kokusunu ve mide yanmasını Saraçoğlu Börek ile beraber tamamen kaldırdık. Bu yüzden müşterilerimiz yıllardır gönül rahatlığıyla böreklerimizi yemektedirler. Açılışa katılan tüm herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu açılışlar kent ekonomisine katkı sağlıyor"
Açılan her işyerinin ekonomiye katkı sağladığını vurgulayan DTSO Başkanı Ahmet Sayar, "Birbiri ardına hizmete açılan işyerlerimiz ile kent ekonomisine katma değer sağlandığı gibi, birçok insanımıza da iş olanağı sağlanmış oluyor. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak yerli ve yabancı girişimleri, kentimize davet ediyoruz. Diyarbakır Saraçoğlu Böreğin ilk şubesinin açılışını yaptık hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.
Diyarbakır'da istihdama katkı sağlanan bu tür açılışların devam etmesi gerektiğini belirten DTB Başkanı Engin Yeşil, "İstihdama katkı sağlayan bu tür açılışların devam edeceğine inanıyorum. Bizler için, bir insanın çalışması önem arz eder hayırlı ve bol kazançlar dilerim" diye konuştu.

"Saraçoğlu Diyarbakır'da bir markadır"
Saraçoğlu'nun Diyarbakır'da bir marka olduğunu belirten MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı ise, "Açılışına katılmanın mutluluğunu yaşadık. İstihdama yönelik açılışların olması bölgemiz ilimiz açısından önem arz ediyor. Diyarbakırımıza tüm iş adamlarını davet ediyoruz. İnşallah emekleri boşa gitmez ve bölgeye hitap edecek olan bu mekanlar Diyarbakır'ımıza fayda getireceğini inancımız tamdır az çok işsizliğe çözüme faydası vardır" ifadelerinde bulundu.
(İHA-MP-Y)

03.05.2017 11:24:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tanju Çolak Diyarbakır'a geliyor
YEREL

TANJU ÇOLAK DİYARBAKIR'A GELİYOR
Sırt ağrısıyla hastaneye gitti böbreğinde tümör tespit edildi
YEREL

SIRT AĞRISIYLA HASTANEYE GİTTİ BÖBREĞİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ
Diyarbakır'da ihracat arttı, ithalat azaldı
YEREL

DİYARBAKIR'DA İHRACAT ARTTI, İTHALAT AZALDI
Atletizm festivalinde Kayapınar HEM rüzgarı
YEREL

ATLETİZM FESTİVALİNDE KAYAPINAR HEM RÜZGARI
Diyarbekirspor'da doğum günü kutlaması
YEREL

DİYARBEKİRSPOR'DA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Diyarbakır'da Atletizm Festivali düzenlendi
YEREL

DİYARBAKIR'DA ATLETİZM FESTİVALİ DÜZENLENDİ
Bağlar personeline, 'Engelli Bireylerle Doğru İletişim ve Davranış' eğitimi
YEREL

BAĞLAR PERSONELİNE, 'ENGELLİ BİREYLERLE DOĞRU İLETİŞİM VE DAVRANIŞ' EĞİTİMİ
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Ücretsiz sinema günleri devam ediyor
YEREL

ÜCRETSİZ SİNEMA GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
Diyarbakırlı çocuklar Eğil gezisinde
YEREL

DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR EĞİL GEZİSİNDE
Dezavantajlı öğrencilere ücretsiz İngilizce ve İtalyanca kursu
YEREL

DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE VE İTALYANCA KURSU
Erbil heyetinden AK Parti'ye ziyaret
YEREL

ERBİL HEYETİNDEN AK PARTİ'YE ZİYARET
Bingöl'de ithalat ve ihracat arttı
YEREL

BİNGÖL'DE İTHALAT VE İHRACAT ARTTI
SİDER, Sur esnafıyla buluştu
YEREL

SİDER, SUR ESNAFIYLA BULUŞTU
Başkan Atilla, MÜSİAD heyetini ağırladı
YEREL

BAŞKAN ATİLLA, MÜSİAD HEYETİNİ AĞIRLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
EPGİS Başkanı akaryakıtta istasyonlar üzerinden kaçak yollarını anlattı
İŞ-YAŞAM

"ALLAH AŞKINA, NASIL BU KADAR UCUZ SATIYORLAR?"

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!