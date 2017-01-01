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Diyarbakır'da görkemli börekçi açılışı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın meşhur börekçisi Saraçoğlu ilk şubesini Bayındırlık'ta açtı.

Görkemli bir açılış töreni ile hizmete sunulan şubenin açılışını Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, MÜSİAD Şube Başkanı İsmail Özşanlı, işadamı Vehbi Çimen, Genç MÜSİAD Başkanı Ömer Akgül ve iş odaklı bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yaptı.

İşletme sahibi Mücahit Çimen, "Sektöre yabancı değiliz. Yıllardır bu işi Diyarbakır'da hakkı ile yerine getiriyorduk. Diyarbakır'ın böyle bir şubeye ihtiyacı olduğunu fark ettik. İkinci bir mekanı Diyarbakır'a kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Saraçoğlu'nun en büyük özelliği böreğimizin hafif olmasıdır. Börekle ilgili insanların akıllarına kazınan ağır yağ kokusunu ve mide yanmasını Saraçoğlu Börek ile beraber tamamen kaldırdık. Bu yüzden müşterilerimiz yıllardır gönül rahatlığıyla böreklerimizi yemektedirler. Açılışa katılan tüm herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.



"Bu açılışlar kent ekonomisine katkı sağlıyor"

Açılan her işyerinin ekonomiye katkı sağladığını vurgulayan DTSO Başkanı Ahmet Sayar, "Birbiri ardına hizmete açılan işyerlerimiz ile kent ekonomisine katma değer sağlandığı gibi, birçok insanımıza da iş olanağı sağlanmış oluyor. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak yerli ve yabancı girişimleri, kentimize davet ediyoruz. Diyarbakır Saraçoğlu Böreğin ilk şubesinin açılışını yaptık hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Diyarbakır'da istihdama katkı sağlanan bu tür açılışların devam etmesi gerektiğini belirten DTB Başkanı Engin Yeşil, "İstihdama katkı sağlayan bu tür açılışların devam edeceğine inanıyorum. Bizler için, bir insanın çalışması önem arz eder hayırlı ve bol kazançlar dilerim" diye konuştu.



"Saraçoğlu Diyarbakır'da bir markadır"

Saraçoğlu'nun Diyarbakır'da bir marka olduğunu belirten MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı ise, "Açılışına katılmanın mutluluğunu yaşadık. İstihdama yönelik açılışların olması bölgemiz ilimiz açısından önem arz ediyor. Diyarbakırımıza tüm iş adamlarını davet ediyoruz. İnşallah emekleri boşa gitmez ve bölgeye hitap edecek olan bu mekanlar Diyarbakır'ımıza fayda getireceğini inancımız tamdır az çok işsizliğe çözüme faydası vardır" ifadelerinde bulundu.

(İHA-MP-Y)



03.05.2017 11:24:00 TSI

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