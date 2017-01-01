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Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Kulübü CS Drone ve CS Fizyo tanıttı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrenci kulüplerinden Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Kulübü (IEEE) tarafından düzenlenen panelde, üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden olan iki gözde proje CS Drone ve CS Fizyo tanıtıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda IEEE tarafından düzenlenen panelde, Cutesafe Teknoloji A.Ş. ile üniversite öğrencilerini, akademisyenleri, sanayi ve kamu kuruluşları bir araya geldi. Panelde konuşma yapan Cutesafe Teknoloji Genel Müdürü Tuncay Kaya, üniversite-sanayi işbirliklerinin ülke için önemini vurguladı. Geliştirdikleri projelerin orta-uzun vadede tamamen milli üretim haline dönüştürülmesi hedefinden bahseden Kaya, bu projelerden çıkacak milli ürünlerin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

İşbirliğinin üniversite ayağında yer alan Doç. Dr. Uğur Yüzgeç ise, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Cutesafe Teknoloji ve Tarım Bakanlığının ortak yürüttüğü CS Drone projesi ile ürün kalitesinin arttırılacağını vurguladı. Yüzgeç, aynı zamanda lokal ilaçlama yapabilecek bu sistem sayesinde, çevre kirliliğinin çok ciddi oranda azalacağına dikkat çekti.

Projenin Ar-Ge Direktörü Ekberjan Derman, kullandıkları görüntü işleme teknolojisi ile tarlanın hangi noktasında hastalık oluşumu başladığını tespit edebileceklerini belirtti ve geliştirecekleri bu projenin ileride çok daha farklı alanlarda milli bir kazanç haline döneceğini söyledi. Projenin Pazarlama ve Satış Direktörü Şükrü Aydoğdu, bu teknoloji ile düşük irtifada spectral görüntüleme yapabildiklerini, hastalık emaresi gösteren bölgenin konumunu alabildiklerini bu sayede erken uyarı sistemi geliştirebileceklerini ifade etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Biyoteknoloji Araştırma Merkezinde görev yapan Dr. Mikail Çalışkan ise, ilk hedeflerinin milli üretimde çok önemli yeri bulunan çeltik üzerinde bu teknolojiyi kullanmak olduğunu belirtti. Çeltik üzerinde hastalık teşhisinin yerden ve uydudan alınan görüntülerle yapılmasının zorluklarını belirten Çalışkan, CS Drone projesi ile daha verimli analizler yapabileceğini sözlerine ekledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim elemanlarından Uzman Burakhan Çubukçu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Cutesafe Teknoloji'nin ortak yürüttüğü CS Fizyo projesinin, dünya üzerinde yaşayan bir milyar engelli insanın hastaneye ulaşım ve tedavi amaçlı egzersiz yapma sorunlarının büyük bir kısmını çözeceğini ifade etti. Doktorant gözüyle bu işbirliğinin önemine değinen Çubukçu, üniversite öğrencilerine fikir üretmeleri ve çok çalışmaları konularında tavsiyeler verdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi IEEE Kulübü tarafından organize edilen programa, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Rektör Yardımcısı Nurgül Özbay, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu araştırmacılarından Nebi Çubukçu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Şentürk Çalkınsın, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Edirne İl Müdürü Salih Akbulut, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nden Dr. Mikail Çalışkan, Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Cihan Karakuzu, Doç. Dr. Uğur Yüzgeç, Yrd. Doç. Dr. Emre Dandıl ve Yrd. Doç. Dr. Gürhan Ertaşgın katıldı.

(CKT-KÇ)



03.05.2017 11:25:47 TSI

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