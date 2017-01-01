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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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KUTSO'da 'takım çalışması' eğitimi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:17
KUTSO'da 'takım çalışması' eğitimi
KUTSO'da 'takım çalışması' eğitimi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) tarafından, Prof. Dr.Özcan Yağcı'nın sunumu ile düzenlenen "Etkin Takım Çalışması" eğitimi, KUTSO toplantı salonunda yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleştirildi.
Eğitim programının açılış konuşmasını yapan KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Enver Özer, üyelere yönelik planlanmış olan eğitim konuları ve tarihleri hakkında bilgi verdi. Konuklara, katılımlarından dolayı teşekkür ederek, üyelerin ilgisinden memnuniyet duyulduğunu, eğitim programlarının devam edeceğini ifade etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TOBB ETÜ SEM) eğitmeni, Başkent Üniversitesi iletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Özcan Yağcı, etkin ekip çalışması, etkin ekip çalışmasında öne çıkan unsurlar, ekip ve kişilik özellikleri, kültür ve ekip, sinerji, motivasyon kavramlarına ilişkin bilgileri, katılımcılar ile paylaştı.
Prof.Dr. Yağcı'nın, iş ve aile yaşamından örnekleri paylaşarak renk kattığı, etkili iletişim ile interaktif hale getirdiği eğitime katılanlar, sunumu yoğun ilgi ve dikkatle dinledi.
Eğitimde ayrıca, etkili bir takım için gereken ortam, başarılı ve etkili takımların özellikleri, takım içinde kendini geliştirmenin yolları konularında ayrıntılı bilgi verildi. (EFE)

03.05.2017 11:25:56 TSI
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