Başkan Yalçın, çalışmaları yerinde inceledi
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri Kültür Sanat Evi çalışmalarını yerinde inceledi.
Pazaryeri Belediye ekipleri tarafından çalışmaları yapılan Pazaryeri Kültür Sanat Evi'nin çalışmalarını yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Kültür Sanat Evimizdeki çalışmaları yerinde inceledik. Tescilli binamızı ilk önce kamulaştırdık, daha sonra restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Sadece çevre düzenlemesi kaldı, yer döşeme tarihi dokusuna uygun olarak arnavut kaldırımı kesme taş yapacağız. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(CKT-Y)
03.05.2017 11:26:38 TSI
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