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Sınır ötesi bisikletli turizm turu yarın başlıyor



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Üç Ülke Trakya Bisiklet Turu yarın Mimar Sinan Heykeli önünden başlayacak.

4-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ı kapsayan bisikletli turizm etkinliğinde Edirne'nin yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Muğla, İstanbul, İzmir ve İngiltere Manchester'den gelen 32 bisikletli 4 gün boyunca 3 ülkenin Trakya bölgesini kapsayan coğrafyasında pedal çevirecek.

Bisikletli Turizm Turu kapsamında ilk geceyi sultanlar şehri Edirne'de ikinci geceyi şehzadeler şehri Yunanistan'ın Dimetoka şehrinde geçirecek olan bisikletliler, üçüncü geceyi Rodop Dağları'na açılan kapı olan Arda Nehri ile bütünleşmiş Bulgaristan'ın Ivaylovgrad ve dördüncü geceyi yine Bulgaristan'ın eğlence ve tarihi yerleşimi Svilengrad yerleşimlerinde geçirecek. Etkinliğin son günü olan 7 Mayıs Pazar günü ise Edirne'ye dönecek olan bisiklet grubu yine aynı gün Edirne'de düzenlenecek olan 9'uncu Uluslararası Bisiklet Festivali'ne katılarak etkinliği sonlandıracak.

5 günde yaklaşık 300 kilometre pedal çevirecek olan 34 bisikletli bu süre zarfında Türk, Yunan ve Bulgar dostluğunun yanı sıra 3 ülke kültürünün ortak ve farklı yanlarını da keşfedecek. Ayrıca gidilecek güzergahtaki doğal, tarihi ve kültürel değerleri de yakından görme fırsatı bulacak olan bisikletlilere EDOSK bisiklet takımı lojistik ekibi eşlik edecek.

Türkiye'de planlı olarak organize edilen ve sınır aşan ilk bisikletli turlardan biri olan ve bu yıl 4'üncüsü yapılan tur, EDOSK'un bisikletli turizmini ülkede ve Trakya'da geliştirmesinin en önemli somut ürünlerinden biri olarak görülüyor. Tur aynı zamanda 3 dilde çevrilerek Avrupalı bisiklet turizmi ilgililerin dikkatine sunuluyor. Bisikletli turizm turuna özgü üç ülkenin turizm logolarının, turistik yerlerin fotoğraflarının yer aldığı formların tasarlanması da etkinliğin ayrı bir tanıtım aracı olarak dikkat çekiyor.

(KU-MK-Y)



03.05.2017 11:27:52 TSI

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