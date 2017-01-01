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Malazgirt'te inşaat sezonu açıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:23
Malazgirt'te inşaat sezonu açıldı
Malazgirt'te inşaat sezonu açıldı

(Fotoğraflı)

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde istihdama en çok katkı sağlayan sektörlerin başında gelen inşaat sektöründe sezon açıldı.
Malazgirt'te en çok istihdam sağlayan sektörlerin başında gelen inşaat sektörünün açılması, işsiz gençleri sevindirdi. İlçede faaliyet gösteren ve Malazgirtli gençlerin umudu olan Malazgirt Beton, yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamladı. Açtıkları inşaat firmalarında sayısız işsiz genci çalıştırarak evlerine ekmek götürmelerine vesile olan firma yetkilileri Cevdet ve Behçet Uzundemir kardeşler ile Malazgirtli iş adamı Tahir Özedağ, kurdukları beton santraliyle yine işsiz gençlerin umudu oldular. İlçede ciddi bir işsizlik olduğunu dile getiren firma yetkilileri, "Malazgirt ilçemizde ciddi bir işsizlik var. Gençlerimiz buralarda iş bulamadıkları için genelde batıya gidip çalışmak zorunda kalıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine ilçemizdeki işsiz gençlerimize iş imkânı veriyoruz. Buradaki işsiz gençlerimizin başka yerlere gidip çalışmasına gönlümüz el vermiyor. Bizlerde bu tesisi kurarak ilçemizdeki işsiz gençlerimize iş kapısı açmak istedik. Allah'a şükür çok sayıda işsiz gencimize iş kapısı açmanın mutluluğu içerisindeyiz" dediler.
(VE-MSA-Y)

03.05.2017 11:32:42 TSI
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