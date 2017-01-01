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Maya: "Karayolu Taşıma Yönetmeliği taslak metninde haksız rekabeti ortadan kaldıracak adımlar var"

- MTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik Sektör Temsilcisi Ufuk Maya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği taslak metninin yük ve yolcu taşımacılığında reform niteliğinde birçok değişiklik içerdiğini, birçok ilke imza atıldığını belirtti



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MERSİN (İHA) - MTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik Sektör Temsilcisi Ufuk Maya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği taslak metninin yük ve yolcu taşımacılığında reform niteliğinde birçok değişiklik içerdiğini, birçok ilke imza atıldığını belirtti. Maya, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği taslak metninde haksız rekabeti ortadan kaldıracak adımlar var" dedi.

Maya, bir açıklama yaparak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği taslak metnini değerlendirdi. Taslağın, sektörü orta ve uzun vadede disipline edecek önemli bir çalışma olduğuna dikkat çeken Maya, taslağın 2018'de hayata geçmesinin beklendiğini hatırlatarak, firmaların şimdiden bu taslağı iyi değerlendirip kendilerini önümüzdeki sürece hazırlayacak adımları atmaya başlamasını önerdi. Taslak metnin yük ve yolcu taşımacılığında reform niteliğinde birçok değişiklik içerdiğini, birçok ilke imza atıldığını anlatan Maya, lojistikçiden ithalatçıya, ihracatçıdan şoföre, yolcuya kadar her kesimi ilgilendiren maddeler taşıdığını vurguladı. Maya, "Lojistik sektörünün gelişmesine katkı koyacak bir düzenleme. Sektörde haksız rekabeti büyük ölçüde önlemeye yönelik hazırlanmış bir taslak" ifadelerini kullandı.

Taslak metnin bireysel taşıma yapan firmaları bir miktar yoracak değişiklikler içermesine rağmen orta ve uzun vadede sektörü disipline edecek, kalitesini artıracak önemli detaylar içerdiğini kaydeden Maya, yeni sürece hazırlık için firmaların önünde iyi bir zaman olduğunu kaydetti.

"Haksız rekabeti ortadan kaldıracak adımlar var"

Bu düzenlemelerle nakliyecilik, kamyonculuk gibi kavramların yerini gerçek anlamıyla lojistik kavramına bırakacağını ve sektördeki kavram karmaşasının ortadan kalkacağını da dile getiren Maya, taslağın detaylarına yönelik şu bilgileri verdi: "Öncelikle en çok önemsediğimiz konu haksız rekabeti ortadan kaldıracak adımlar atılması. Yeni taslak ile şirketler haksız rekabetten korunmuş olacak. Belgesiz taşımacılık yapılmasının önüne geçilecek. Sektörde faaliyet gösterebilmenin kriterlerinin yeniden elden geçirilerek belli bir standart yakalandığını, kalitenin artırılmasına yönelik adımlar atıldığını görüyoruz. Taslak Yönetmelikle yetki belgesi türleri sadeleştirilerek 13'e düşürülmesi planlanıyor. Bu sayede belge karmaşası çok fazla yaşanmayacak. Ayrıca her belgenin işlevinin açık açık belirtilmiş olması da önemli. Ardından bu belgelerin kontrolünün sağlanacağı önemli bir sisteme geçiliyor."

"Tüm taşımalar kayıt altına alınacak"

Yeni dönemde Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) geçileceğini bildiren Maya, "Bu, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerine ilişkin bakanlıkça verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olabileceği bir sistem. Bu sistemde K, L, P ve R yetki belgesi sahiplerinin taşımasını üstlendikleri eşyalar için fatura, e-fatura, irsaliye, e-irsaliye bilgileriyle birlikte istenen bazı başka bilgileri eşyanın kabul edildiği saatten en geç 6 saat sonrasına kadar U-EDTS'ye tam ve doğru olarak işlemesi gerekecek. Zorunlu tutulan bu sistem belki başlangıçta alışık olmadıkları için firmalarımızı zorlayabilir ama bu sistem sayesinde tüm taşımalar kayıt altına alınacak. Bu sayede yetki belgesine sahip olup olmadıkları kontrol edilecek ve hem sektörde ciddi bir düzelme yaşanacak hem de haksız rekabetin büyük ölçüde önüne geçilecek" diye konuştu.

"İlk kez yük gönderen de sorumlu tutulacak"

Taslağın ilk kez yalnızca taşımacı firmaları değil, yük gönderen firmaları da sorumlu tutacak maddeler içerdiğini de belirten Maya, şunları söyledi: "Bu da oldukça önemsediğimiz bir konu. Yeni düzenleme yük gönderen kişiye belgesiz firmalarla taşıma yapılmaması konusunda hukuki sorumluluklar veriyor. Bu sayede belgesiz firmalarla yük taşıtılmasının önüne geçiliyor."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bu Yönetmelik Taslağı ile daha önce disiplin altına aldığı lojistik sektörünü biraz daha kontrol edilebilir hale getirdiğini vurgulayan Maya, bu sayede Türkiye'nin Lojistik Performans İndeksi'nde üst sıralara çıkabileceğine inandığını, bu nedenle sektör temsilcilerinin taslağı dikkatlice gözden geçirip pozisyon almasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.

(KYM-Y)



03.05.2017 11:33:11 TSI

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