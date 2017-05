YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Teneffüs Park'ı çocuklar mektuplarıyla anlattı

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba düzenlendiği randevusuz görüşme saatinde bu hafta Teneffüs Park'ta eğlence dolu bir gün yaşayan Hanım Ömer Çağıran İlkokulu öğrencileri adına kendisini ziyarete gelen Yunus Gökçe'yle buluştu.

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, her Çarşamba düzenlendiği randevusuz görüşme saatlerinde bu hafta Hanım Ömer Çağıran İlkokulu öğrencileri adına Yunus Gökçe'yi ağırladı.

Gökçe, Başkan Uysal'la buluşmasında Muratpaşa Belediyesi'nin iştiraki şirket Falez AŞ ile birlikte hayata geçirdiği Antalya'nın yeni çocuk dünyası Teneffüs Park'ı sınıf olarak ziyaretlerinin ardından yazdıkları mektupları verdi.

Başkan Uysal, çocukların Teneffüs Park'ta geçirdikleri eğlenceli saatleri anlatan resimlerle süslenen mektupları büyük inceledi. 'Sevgili Ümit Amca', 'Sevgili Belediye Başkanı', 'Sayın Ümit Uysal', 'Merhaba Ümit Uysal' diye başlayan onlarca mektuba göz gezdiren Başkan Uysal, sınıf adına mektupları getiren Gökçe'nin yazdıklarını ise birlikte okudu.

Gökçe, Muratpaşa'nın her yerinde Teneffüs Park gibi çocuklar için açık oyun alanları yapılmasını isterken mektubunu "Bizim için park yap, Teneffüs Park gibi olsun. Bizi mutlu yap, futbol ve basketbol sahası yap. Bütün şeyleri yap. Bu kadar" ifadelerine yer verdi.

Mektuplar için Gökçe'ye teşekkür eden Başkan Uysal, "Bunlar bizim için, Teneffüs Park için çok önemli bir hazine. Yazdıklarınızın hepsini tek tek okuyup, not alacağız. Önerilerinizin hepsini ama hepsini de inceleyeceğiz" dedi.

03.05.2017 11:33:14 TSI

