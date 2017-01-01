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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Artan trafik soruna çözüm olacak

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:25
Artan trafik soruna çözüm olacak
Artan trafik soruna çözüm olacak

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne'de her geçen gün artan trafik sorununa çözüm bulmak ve E-5 karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu azaltmak için Edirne Belediye Başkanlığının hayata geçireceği Güney Çevreyolu için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Edirne Belediyesi, her geçen gün büyüyen ve gelişen Edirne'de, araç sayısının da artmasıyla birlikte yaşanan trafik sorununa yeni çözümler aramaya başladı. Bu kapsamda 2015 yılında kamulaştırma çalışmalarının başlamasıyla start alan Güney Çevreyolu, 5 bin 656 metre uzunluğunda olacak. Kısa bir süre sonra hizmete girecek olan çevreyoluyla Edirneliler, trafikte rahat bir nefes alacak.
Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Güney Çevreyolu için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Şehirde yaşanan trafik sorununa Güney Çevreyoluyla çözüm bulmayı hedefliyoruz" dedi.
Olin Kavşağı'ndan Çavuşbey Mahallesi'ne çıkacak olan Güney Çevre Yolu için kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını, kamulaştırma yapılan alanların iş makineleri ile düzlenerek, asfalt döküm işlemlerinin başlatıldığını kaydeden Gürkan, yeni çevre yolunun en kısa zamanda hizmete kazandırılacağını söyledi.
Gürkan ayrıca Güney Çevreyolunun tamamlanmasının ardından 9 bin 160 metre uzunluğundaki Kuzey Çevreyolu için çalışmalara başlayacaklarını; Edirne'ye toplamda 14 bin 816 metrelik çevre yollu kazandıracaklarını belirtti.
(KU-MK-Y)

03.05.2017 11:34:03 TSI
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