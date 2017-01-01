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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Şattülarap sorunu tartışıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:25
Şattülarap sorunu tartışıldı
Şattülarap sorunu tartışıldı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen "İran-Irak savaşının tarihsel arka planı Şattülarap sorunu" başlıklı konferans gerçekleştirildi.
Konferansta konuşmacı olarak katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Burcu Kurt, Dicle ve Fırat nehirlerinin birleştiği bölgenin Şattülarap olarak adlandırıldığını ifade ederek bu bölgenin ticari, ekonomik ve stratejik olarak önemli bir noktada bulunduğunu söyledi. Basra Körfezi'ne kadar yapılan ulaşım ve taşımacılığın bölgenin önemini daha da artırdığına dikkat çeken davetli konuşmacı, İngiltere'nin çıkarttığı petrollerin ve Hindistan'dan elde ettiği değerli madenlerin sevkiyatını bu bölge üzerinden yaptığını sözlerine ekledi.
1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin yerini Amerika Birleşik Devletleri'ne bıraktığını belirten Doç. Dr. Burcu Kurt, sürekli çıkar çatışması yaşandığı için bölgede bir türlü istikrarın sağlanamadığını dile getirdi.
Soru-cevap şeklinde devam eden program, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş'un davetli konuşmacı Doç. Dr. Burcu Kurt'a teşekkür belgesini takdim etmesiyle sona erdi.
Konferansa, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Ertuğrul, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
(AY)

03.05.2017 11:34:11 TSI
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