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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Harranlı Ak kadınlar Şanlıurfa birincisi, Türkiye 24'üncüsü oldu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:27
Harranlı Ak kadınlar Şanlıurfa birincisi, Türkiye 24'üncüsü oldu
Harranlı Ak kadınlar Şanlıurfa birincisi, Türkiye 24'üncüsü oldu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - AK Parti Genel Merkezi'nce gerçekleştirilen TPS (Teşkilat Performans Sistemi) verilerinde, Harran İlçe Kadın Kolları Başkanlığı Şanlıurfa 1'incisi, Türkiye 24'üncüsü olarak, bir büyük başarıya daha imza attı.
İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, birlikte çalıştığı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, "Bu başarılar bize daha fazla çalışma gücü veriyor. Harran'ın AK Kadınları olarak bize yakışanı yapıyoruz. Çok mutlu olduk, gururlandık" dedi.
Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanlığınca gerçekleştirilen performans değerlendirmesinde de geçtiğimiz aylarda birinciliği elde eden AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları, başarısını bir kez daha tescilledi. AK Parti Genel Merkez tarafından AK Parti Bilgi Sistemi AKBİS'in içinde oluşturulan ve teşkilatların parti içi ve parti dışı tüm faaliyetlerinin objektif kriterlerle puanlanarak toplam performanslarının AKBİS üzerinden takip edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kurgulanan bu sistemde, Harran İlçe Kadın Kolları'nın gösterdiği başarı dikkati çekti.
Sevincimiz taçlandı
Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, konuya ilişkin açıklamasında, bu başarıların ilk ve son olmadığını ve olmayacağını belirterek, "Büyük bir azim ve istekle çalışıyoruz. Şükürler olsun ki, ilçemiz 16 Temmuzda yapılan referandumda da Türkiye rekoru kırarak ülke gündemine oturdu. Bunun gururunu yaşarken, genel merkezimizden gelen performans değerlendirmesi bu sevincimizi adeta taçlandırdı" dedi.
Birlikte çalıştığı tüm teşkilat mensuplarına ve kendilerine destek veren tüm Harran halkına teşekkür ettiğini vurgulayan Biter, "Biz sadece seçim öncesinde değil, yılın her gününde halkımızın yanında ve sahadayız. Bizi diğer partilerden ayıran en önemli fark budur. Tüm teşkilat olarak fedakarca çalışıyoruz.Hiçbir zaman oy hesabı yapmadan görevimizin gereklerini yerine getirdik. Mutlu ve gururluyuz" dedi.
Vatan millet için çalışıyoruz
Türkiye'de 957 ilçe bulunduğuna dikkati çeken Biter, Harran'ın yüzlere ilçeyi geride bırakarak elde ettiği başarı nedeniyle son derece gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti,"Tüm AK Parti teşkilatımız kadınıyla, erkeği ile genciyle, yaşlısıyla azimle çalışıyor. Bu bir gönül işi. Reisimizin izinde vatan-millet için borcumuzu yerine getiriyoruz. Çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin mutluluğu, huzuru ve güveni için çalışıyoruz. Ancak, bu tür derecelendirmeler de tatlı bir yarış oluyor. Bu açıdan bakıldığında bu yarıştan başarılı çıkmak elbette çok önemli. Partimizin tüm bireylerine teşekkür ediyor, emekleri için yürekten kutluyorum."
(AK-SD-Y)

03.05.2017 11:37:04 TSI
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