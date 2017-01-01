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Dülük'te lale devri fotoğraf yarışması



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Dülük Tabiat Parkında Şehitkamil Belediyesi 2.Ulusal fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Türkiye'nin silüetini değiştirecek 10 projeden biri seçilen,eşsiz güzellikteki Dülük Tabiat Parkı ve Laleyi buluşturarak amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarının objektifiyle ,katkıda bulunmak amacıyıla Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İpekyolu fotoğraf sanatı derneği (GİFSAD) işbirliği ile geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen yarışmanın ikincisi olan Şehitkamil Belediyesi 2.Ulusal fotoğraf yarışması Gaziantep Dülük Tabiat Parkında gerçekleştirilecek.

Dülük Tabiat Parkında gerçekleştirilecek olan yarışma sonucunda birinciye,3 bin tl ve madalya, ikinciye,2 bin tl ve gümüş madalya, üçüncüye, bin tl ve bronz madalya verilecek. Ayreten mobil fotoğraf özel ödülü birincisine ise, bin TL ve plaket verilecek.

Düzenlenecek olan Şehitkamil belediyesi 2.Ulusal fotoğraf yarışması başvuruları 10 Mayıs 2017 Çarşamba gününe kadar uzatılmıştır.

(SD-Y)



03.05.2017 11:37:25 TSI

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