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Demirkol mahalle gezilerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, vatandaşların taleplerini dinlemek ve yapılan çalışmaları yerinde incelemek için mahalle gezilerini sürdürüyor.

Başkan Demirkol, beraberinde birim müdürleri ve teknik heyetle birlikte mahalle gezileri kapsamında ilk olarak Ulubatlı Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Fethi Kaya ile bir araya gelen Demirkol, çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Gezi kapsamında esnaf ve mahalle sakinleriyle de görüşen Başkan Demirkol'a, vatandaşlar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Mahalle yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Demirkol, yaptığı açıklamada, "Ulubatlı Mahalle Muhtarımız Fethi Kaya'yı ziyaret ettik. Ulubatlı Mahallemizde, Haliliye Belediyemizin çalışmalarını muhtarımız, fen işleri, temizlik, park bahçe ve zabıta müdürlerimizle yerinde inceledik. Halkımızla, esnafımızla bir araya geldik. Mahalle gezilerimiz geçmişte olduğu gibi, 2014 yılında başladığımız şekilde devam etmektedir. Bu mahalle gezilerimizde yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı halkımızdan teşekkür, yapılacaklar noktasında da tavsiyeler almaktayız. Bu bakımdan halkımıza, esnafımıza, Ulubatlı Mahallesi sakinlerine, Muhtarımız Fethi Kaya'ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahalle Muhtarı Kaya ise Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür ederek, "Başkanımız bizi ziyaret ettiler. Mahallemizin eksiklikleriyle ilgili istişarede bulunduk. Bu konuyla ilgili yardımcı olacaklarını ve yapılması gereken ne varsa en kısa sürede yapılacağını söyledi" diye konuştu.

Osmangazi Mahallesinde incelemelerde bulundu

Başkan Fevzi Demirkol, Ulubatlı Mahallesindeki incelemelerinin ardından Osmangazi Mahallesine geçti. Mahalle Muhtarı Mehmet Genç tarafından karşılanan Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi tarafından yaptırılan Osmangazi Cami altındaki kız Kur-an Kursu ve kadın taziye evini ziyaret etti. Kurstaki öğreticilerle görüşen Demirkol, daha sonra mahalle sakinleriyle görüştü. Haliliye Belediyesi olarak Osmangazi Mahallesinde yaptıkları çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgi veren Demirkol'a, hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

(BB-SD-Y)



03.05.2017 11:37:49 TSI

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