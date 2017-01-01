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Kepezli çocuklar trafiği öğrendi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Trafik eğitim parkında 102 bin öğrenciye trafik eğitimi sağlayan Kepez Belediyesi, bu kapsamda düzenlediği resim yarışmasında finale kalanları ödüllendirdi.

Kepezli çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri için eğlenceli ve ödüllü etkinlikler düzenleyen Kepez Belediyesi, Trafik ve İlkyardım Haftası'nda 'Hayata Yeşil Işık' adlı resim yarışmasının ödül törenini Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yıldırım Solak ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Antalya Şubesi Başkanı Abdullah Gökmen ile çok sayıda öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı buluşmada, finale kalan öğrencilere ödülleri verildi, ardından canlı müzik eşliğinde çocukların eğlenceli vakit geçirmesi sağlandı.



Ödülleri verildi

Trafik eğitim parkurunda bugüne kadar yaklaşık 102 bin öğrencinin trafik eğitimi almasını sağlayan Kepez Belediyesi, düzenlediği birçok etkinlik ile çocukların daha güvenli bir yaşam sürmesini hedefledi. Bu kapsamda Kepez'deki okullar arasında yapılan Hayata Yeşil Işık adlı resim yarışmasında mansiyon alan 5 öğrenciye kol saati, birinci Ayça Akça'ya tablet, ikinci Talha Vardı ve üçüncü Arda Serttaş'a bisiklet hediye edildi.



Meseleye çocuk gözüyle baktık

Kepez Belediyesinin özellikle çocukların trafik eğitimi konusunda bilinçlenmesi için üstün bir gayret gösterdiğini hatırlatan Başkan Tütüncü, öğrencilere trafiği deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayan, eğlenceli programlar yaptıklarını söyledi. Öğrencilerin trafik eğitimiyle ilgili farkındalık arttırıcı etkinlikler arasında resim yarışmasının da yer aldığını belirten Tütüncü, öğrencilerin trafik kurallarından ne aldığını öğrenmek için çocuk gözüyle meseleye bakmayı uygun gördüklerini söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



03.05.2017 11:38:07 TSI

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