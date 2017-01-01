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Vali Yardımcısı Günay Latmos'ta incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Anadolu'nun arkeolojik ve coğrafi açıdan eşsiz güzelliklerle dolu, açık hava müzesi niteliğindeki Beşparmak Dağında (Latmos) incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Günay Latmos ziyareti Kisir Köyü Muhtarı Baki Suna ve köylülerle beraber yaptığı kahvaltı ile başladı. Vali Günay ve beraberindekiler, Latmos'un doğal ve tarihi güzellikleri yürüyerek gördüler. Latmos'taki kaya resimlerini görmek için Karadere Mağarası gezildi. Kaya sığınıklarında incelemeler yapıldı. Azap gölüne gidilerek burası ziyaret edildi.

Yapılan inceleme gezisinden oldukça memnun olan Vali Yardımcısı Günay, Latmos'un ilginç jeolojik yapısı içinde, kendisini sanki dünyadan farklı başka bir gezegende gibi hissettiğini, alanın doğal bir botanik parka benzediğini belirtti.

Günay, kısa bir turda bile pek çok özellikleriyle karşılaştığını, beklediğinden çok daha fazla zenginliklerin bulunduğunu, özellikle tarih öncesi kaya resimlerini görmekten çok mutlu olduğunu, bölge tarihinin en eski resim sanatçılarının eserlerinin günümüze kadar taşınmasının hem bir kültürü yansıtması açısından hem de Aydın turizmi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Günay, Latmos'un kültürel ve doğal değerlerinin dünyaya tanıtılması ve korunması için, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesine alınmasıyla ilgili bir çalışma başlatabileceklerini belirtti.

(OD-MB-Y)



03.05.2017 11:40:00 TSI

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