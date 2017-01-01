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Sola dönüş yasakları ödül getirdi

- Gaziantep Büyükşehir'e 'Verimlilik' ödülü



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ulaşım ana planı kapsamında yaptığı Kent Merkezi Kavşak Verimliliği Artışı projesi, 2017 Verimlilik Proje ödülünü aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kent merkezinde başlattığı 'sola dönüş yasakları' Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Müdürlüğü tarafından ödüle layık görüldü. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün her yıl kamu kurumları ile her ölçekten işletmelerin rekabet gücünü arttırma veya kendi bünyesindeki çalışmalarının verimlilik artışlarını desteklemek için düzenlediği "Verimlilik Proje Ödülleri"nde ödül almaya hak kazananlardan birisi de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi oldu. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığının "Kent Merkezi Kavşak Verimliliği Artışı Projesi" bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarından geçerek ödül alan projeler arasında yer aldı.

Gecikme sürelerinde ortalama yüzde 49 iyileşme sağlandı

Büyükşehir Belediyesi,8 Mayıs 2017 günü Ankara'da düzenlenecek ödül töreninde ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katılımıyla ödülünü alacak. Ulaşım ana planı kapsamında kent merkezindeki kavşaklarda uygulanan "Sola Dönüş Yasağı Uygulamaları" neticesinde gecikme sürelerinde ortalama yüzde 49 iyileşme sağlanmış, kavşak hizmet seviyesinde ve emisyon salınım değerlerinde iyileşmeler görülmüştü. Bu çalışma sayesinde yıllık yakıt tüketimi kazancı, yıllık zaman kazancı ve emisyon tüketimi kazancı sağlandığı tespit edildi. Bu uygulama Büyükşehir Belediyesine "Verimlilik" ödülü getirdi.

(SD-Y)



03.05.2017 11:40:22 TSI

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