Toros Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri renkli başladı

MERSİN (İHA) - Toros Üniversitesinde bu yıl 2.'si gerçekleştirilen Bilimsel, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Haftası, renkli görüntülerle başladı.

45 Evler Kampüsünde bulunan Avni Nart Spor Salonunda gerçekleşen açılış törenine, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Rektör Prof. Dr. Yüksel Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, dekanlar, Genel Sekreter Reşit Aşkın, daire başkanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşan Öğrenci Konseyi Başkanı Kemal Akgül, "Geçen seneden beri başlatmış olduğumuz bahar şenlikleri kapsamında bilimsel ve kültürel etkinliklerimizle üniversite hayatının sadece kitap defterle değil de sosyal yaşantının da büyük bir parçası olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bahar şenlikleri dendiğinde aklımıza ilk gelen etkinlik konser olarak bilinir. Bizler bu sene sadece konserle bahar şenliği olmayacağını herkese ispatlayacağız. Dans gösterileri, açık hava sineması, bilimsel konferanslar ve boya savaşları başlıca olmak üzere 2-5 mayıs tarihleri arasına yayılmış güzel bir etkinlik programı hazırladık. Sloganımız olan eğitimin ötesinde yaşamın içinde diyerek keyifli bir hafta dilerim" dedi.

Etkinliklerin tamamını öğrencilerin organize ettiğini belirten Rektörü Prof. Dr. Yüksel Özdemir ise "Üniversite olarak öğrencilerin kişisel gelişimine çok önem veriyoruz, sadece eğitim öğretim değil kişisel gelişim becerilerinin artması için öğrenci toplulukları çok önemlidir. Öğrenci Topluluklarına her etkinlikte destek vermekteyiz ve gururla söylemeliyim ki öğrencilerimiz de sosyal sorumluluk projelerinde çok aktifler" şeklinde konuştu.

Toros Üniversitesi olarak her gencin önemli bir değer olduğunu ve bu gençlerin topluma katkı sağlayacak kişiler olduğu düşüncesiyle gayret gösterdiklerini ifade eden Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren de "Amacınız iyi olursa mutlaka sonuç alırsınız, okulumuzda da her zaman iyi sonuçlar aldığımızı mutlulukla görüyorum ve her geçen gün başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından sahne alan Toros Üniversitesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Dans Topluluğu gösterileri büyük beğeni topladı.



Mersinli yazar Behzat Ay'ın adı Toros Üniversitesi'nde yaşayacak

Öte yandan etkinlikler kapsamında Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü'nde yer alan kütüphanede 2 Mayıs 1936 yılında Aslanköy'de doğan eğitici yazar Behzat Ay adına köşe açıldı. Burada bilgiler veren Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Turhan Yılmaz "Bugün rahmetli Behzat Ay'ın doğum günü ve bizde bu günü daha da anlamlandırmak adına böyle bir açılış gerçekleştiriyoruz. Behzat Bey'in eşi Fatma Elgiz hanımın 1000'e yakın gönderdiği kitaplar sistemimize kaydedildi ve köşemizde yerini aldı" diye konuştu.

Turhan'ın konuşmasının ardından Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Behzat Ay'ın eşi Fatma Elgiz Ay'a teşekkür belgesi sundu.

