03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Döşemealtı'nın Genç Vekilleri Avrupa'ya gidiyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:34
Döşemealtı'nın Genç Vekilleri Avrupa'ya gidiyor
Döşemealtı'nın Genç Vekilleri Avrupa'ya gidiyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) mevzuatına uygun olarak kurulan ve bölge de yaşayan gençlerin faydalanabildiği Döşemealtı Gençlik Meclisi'nin (DÖGEM) 3 üyesi Avrupa Birliği Günü etkinlikleri kapsamında Avrupa'nın başkenti Brüksel'e gidiyor.
4-7 Mayıs tarihleri arasında Belçika'nın Brüksel kentinde çeşitli temaslarda bulunacak olan Döşemealtı'nın Genç Vekilleri, Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Avrupa Birliği Kurumları ve Türkiye AB Daimi Temsilciliğini ziyaret ederek iki ülke arasında gençlik köprüsü kuracak. Aralarında DÖGEM'in kurucu Genç vekilleri ile 2. Dönem Genç vekilinin de bulunduğu ekibe Proje Danışmanı Murat Dinç öncülük edecek. Belçika ziyareti öncesi Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret eden DÖGEM üyeleri, Kamile Bahşi, Atay Özden ve Rumeysa Demirel proje içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyip Brüksel'de ki görüşmelerde Döşemealtı'nı, Antalya'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.
DÖGEM Projesini başlatırken amacının, Döşemealtı'nda yaşayan gençlere yeni ufuklar açmak, kişisel ve mesleki deneyimler kazandırmak ve Avrupa ile entegre bir gençlik olduğunu söyleyen Başkan Turgay Genç, "Geçen yıl kurduğumuz Döşemealtı Genç Vekilleri bu yıl ikinci döneme başladı. 25'i kız, 25'i erkek toplam 50 genç vekilimizi hem yerel yönetimlere dahil ediyoruz hem de yeni imkanlar kazandırmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin Avrupa deneyimi kazanması, Avrupa'da ki gençlerle ortak projeler de buluşması sadece bölgemiz için değil, ülkeler arasında da iyi bir iletişim imkanı yaratacaktır. Avrupa'nın başkenti Brüksel'e gidecek olan genç vekillerime iyi yolculuklar dilerim" dedi.
Yeşil pasaportu olan birinci ve ikinci dönem genç vekillerinin müracaatları sonucu İngilizce mülakatında başarılı olan gençler arasından seçilen 3 genç vekil 7 Mayıs Pazar günü Döşemealtı'na dönecek.
(SÇ-SÇ-Y)

03.05.2017 11:43:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
'Konyaaltı 2' nci Mutlu Çocuk Fuarı ' kapılarını açıyor
YEREL

'KONYAALTI 2' NCİ MUTLU ÇOCUK FUARI ' KAPILARINI AÇIYOR
Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi yükseliyor
YEREL

DOĞU GARAJI KÜLTÜR VE TİCARET MERKEZİ YÜKSELİYOR
MMO Antalya Şube'den kaynakçı sorununa çözüm
YEREL

MMO ANTALYA ŞUBE'DEN KAYNAKÇI SORUNUNA ÇÖZÜM
Kepezli çocuklar trafiği öğrendi
YEREL

KEPEZLİ ÇOCUKLAR TRAFİĞİ ÖĞRENDİ
Teneffüs Park'ı çocuklar mektuplarıyla anlattı
YEREL

TENEFFÜS PARK'I ÇOCUKLAR MEKTUPLARIYLA ANLATTI
&quot;Medipol Başakşehir karşılaşmasını mutlaka kazanmamız gerekiyor&quot;
YEREL

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞMASINI MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKİYOR"
ASAT Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Süper Ligde
YEREL

ASAT TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMI SÜPER LİGDE
2. Antalya sinema günleri sona erdi
YEREL

2. ANTALYA SİNEMA GÜNLERİ SONA ERDİ
Kepez Belediyesi'nden örnek mali disiplin
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK MALİ DİSİPLİN
Antalya'da Yörük şöleni
YEREL

ANTALYA'DA YÖRÜK ŞÖLENİ
ANTDOB Türk ve dünya klasikleri konseri verecek
YEREL

ANTDOB TÜRK VE DÜNYA KLASİKLERİ KONSERİ VERECEK
800 kişilik aile piknikte buluştu
YEREL

800 KİŞİLİK AİLE PİKNİKTE BULUŞTU
AKS'de 'Felsefe Konuşmaları'
YEREL

AKS'DE 'FELSEFE KONUŞMALARI'
Kemer'de sezon temizliği
YEREL

KEMER'DE SEZON TEMİZLİĞİ
Dilekler Akdeniz'in maviliklerine
YEREL

DİLEKLER AKDENİZ'İN MAVİLİKLERİNE
Başkan Genç'den doğalgaz müjdesi
YEREL

BAŞKAN GENÇ'DEN DOĞALGAZ MÜJDESİ
Antalya'da turşu yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA TURŞU YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
&quot;Anadolu Ateşi&quot; Antalya sezonunu açtı
YEREL

"ANADOLU ATEŞİ" ANTALYA SEZONUNU AÇTI
&quot;Yaşa Sen Anne&quot;nin sezon sonu temsili yapıldı
YEREL

"YAŞA SEN ANNE"NİN SEZON SONU TEMSİLİ YAPILDI

Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
YEREL

ANTALYASPOR'DA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARI

Falezlerden düşen kadını polis ve itfaiye kurtardı
YEREL

FALEZLERDEN DÜŞEN KADINI POLİS VE İTFAİYE KURTARDI

Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
YEREL

ANTALYA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYON
&quot;Amacımız son 5 maçı iyi bir şekilde oynamak&quot;
YEREL

"AMACIMIZ SON 5 MAÇI İYİ BİR ŞEKİLDE OYNAMAK"
Antalya'da 27 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

ANTALYA'DA 27 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
EPGİS Başkanı akaryakıtta istasyonlar üzerinden kaçak yollarını anlattı
İŞ-YAŞAM

"ALLAH AŞKINA, NASIL BU KADAR UCUZ SATIYORLAR?"

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!