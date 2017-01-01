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Döşemealtı'nın Genç Vekilleri Avrupa'ya gidiyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) mevzuatına uygun olarak kurulan ve bölge de yaşayan gençlerin faydalanabildiği Döşemealtı Gençlik Meclisi'nin (DÖGEM) 3 üyesi Avrupa Birliği Günü etkinlikleri kapsamında Avrupa'nın başkenti Brüksel'e gidiyor.

4-7 Mayıs tarihleri arasında Belçika'nın Brüksel kentinde çeşitli temaslarda bulunacak olan Döşemealtı'nın Genç Vekilleri, Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Avrupa Birliği Kurumları ve Türkiye AB Daimi Temsilciliğini ziyaret ederek iki ülke arasında gençlik köprüsü kuracak. Aralarında DÖGEM'in kurucu Genç vekilleri ile 2. Dönem Genç vekilinin de bulunduğu ekibe Proje Danışmanı Murat Dinç öncülük edecek. Belçika ziyareti öncesi Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret eden DÖGEM üyeleri, Kamile Bahşi, Atay Özden ve Rumeysa Demirel proje içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyip Brüksel'de ki görüşmelerde Döşemealtı'nı, Antalya'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.

DÖGEM Projesini başlatırken amacının, Döşemealtı'nda yaşayan gençlere yeni ufuklar açmak, kişisel ve mesleki deneyimler kazandırmak ve Avrupa ile entegre bir gençlik olduğunu söyleyen Başkan Turgay Genç, "Geçen yıl kurduğumuz Döşemealtı Genç Vekilleri bu yıl ikinci döneme başladı. 25'i kız, 25'i erkek toplam 50 genç vekilimizi hem yerel yönetimlere dahil ediyoruz hem de yeni imkanlar kazandırmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin Avrupa deneyimi kazanması, Avrupa'da ki gençlerle ortak projeler de buluşması sadece bölgemiz için değil, ülkeler arasında da iyi bir iletişim imkanı yaratacaktır. Avrupa'nın başkenti Brüksel'e gidecek olan genç vekillerime iyi yolculuklar dilerim" dedi.

Yeşil pasaportu olan birinci ve ikinci dönem genç vekillerinin müracaatları sonucu İngilizce mülakatında başarılı olan gençler arasından seçilen 3 genç vekil 7 Mayıs Pazar günü Döşemealtı'na dönecek.

(SÇ-SÇ-Y)



03.05.2017 11:43:25 TSI

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