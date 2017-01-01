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Mersin Liseler Arası Tiyatro Günleri başladı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:36
Mersin Liseler Arası Tiyatro Günleri başladı
Mersin Liseler Arası Tiyatro Günleri başladı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Şehir Tiyatrosu Bandosu ve Şehir Tiyatro Mektebi'nin kurucusu olan Celal Abaç anısına bu yıl üçüncüsü düzenlenen Liseler Arası Tiyatro Günleri, Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yapılan kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreni ile başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin kültür ve sanatla iç içe yetişmesi ve tiyatro bilincinin oluşması için başlatılan ve geleneksel hale getirilen Liseler Arası Tiyatro Günleri, "Tiyatro Hayattır" sloganı ile bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Anamur'dan Mezitli'ye kadar farklı ilçelerden 10 lisenin katıldığı etkinlikler, birbirinde farklı oyunlar ile 11 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edecek. Etkinlikler, Elif Demir tarafından derlenip yönetilen ve Akdeniz 75. Yıl Fen Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen 1453 Kostantiniyye adlı oyun ile açılışını yaptı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmek için yaptığı hazırlıkları ve bu fethi önlemek için entrikalar çeviren Bizans soylusu Yannis Aleksandros'un hikayesini konu alan oyun, seyirciler tarafından beğeniyle izlendi. Gençlerin çoğunlukta olduğu davetliler tarafından ilgiyle izlenen oyun, büyük beğeni topladı. Oyun sonunda emeği geçenlere ve oyunculara protokol üyeleri tarafından plaket verildi.
10 gün sürecek etkinlikte, 4 Mayıs saat 20.00'de Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından Şenlik Çıkmazı, 5 Mayıs saat 20.00'de Yenişehir Mahmut Arslan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Yedi Kocalı Hürmüz", 6 Mayıs saat 20.00'de Anamur Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi öğrencileri "Deli Bayramı", 7 Mayıs saat 20.00'de Toroslar Okan Merzeci Anadolu Lisesi "İç Ses", 8 Mayıs saat 20.00'de Toroslar Mehmet Serttaş Anadolu Lisesi "Tersine Dünya", 9 Mayıs saat 20.00'de Yenişehir Adnan Özçelik Anadolu Lisesi öğrencileri "Televizyon Cumhuriyeti", 10 Mayıs saat 13.30'da Mezitli Özel Mersin Şifa Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri "Ah Şu Gençler", saat 20.00'de Yenişehir Yahya Akel Fen Lisesi öğrencileri "Başarımı Karılarıma Borçluyum" 11 Mayıs saat 13.30'da Akdeniz Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Sınavsız Hava Sahası" adlı oyunu sahneleyecek.
Tiyatro günlerinin son gününde gerçekleştirilecek olan ödül töreninde ise oyunları ile dereceye giren okullar ödüllendirilecek.
(KRY-Y)

03.05.2017 11:45:18 TSI
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