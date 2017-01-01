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İzci öğrencilerin kampında 'tenekede tavuk kebabı' etkinliği



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Esire Termal Turizm Merkezinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 39 izci öğrencinin katıldığı çadırlı kampta 'Tenekede Tavuk Kebabı' etkinliği düzenlendi.

Esire Termal Turizm Merkezi piknik ve mesire alanında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, bazı veliler ve izci öğrencilerin katıldığı 'Tenekede tavuk kebabı' etkinliğinde İzci Lideri Yusuf İzzettin Kelek Yavrukurt İzci Ünitesi izcilerine teneke kebabının nasıl hazırlandığını ve püf noktalarını anlattı. Tabağın ortasındaki sabit şişe geçirilerek üzerine teneke kapatıldıktan sonra 1,5 saat etrafında odun ateşi yakılarak pişirilen tavuklar izci öğrenci ve davetlilere servis edildi. İzci Lideri Yusuf İzzettin Kelek, izcilerin doğal ortamda fazla malzeme kullanmadan hazırlanan tenekede tavuk kebabının nasıl pişirildiğini öğrenmeleri ve tatmaları amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.(MA-EFE)



03.05.2017 11:47:24 TSI

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