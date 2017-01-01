YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden aydınlığa ilk adım

Aydın Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden aydınlığa ilk adım



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın Özel Bahçeşehir Koleji 1. sınıf öğrencileri, 'Aydınlığa İlk Adım'larını attılar.

Aydın Bahçeşehir Koleji 1. sınıf öğrencileri yıl boyunca emek vererek hazırladıkları çalışmaları sahnede paylaşabilmek için fırsat buldu. İl Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonunda gerçekleşen gecede 1. sınıf öğrencilerinin hazırladığı ve yoğun ilgi gören etkinlikte yabancı dil, drama, müzik, dans ve halk oyunları ile harmanlanan gösterilerle öğrenciler muhteşem bir performans sergiledi.

Bu muhteşem gecenin anısına minik öğrenciler okul yönetimi tarafından geceyi ölümsüzleştirmek adına küçük hediyelerle ödüllendirildiler.

(MB-Y)



03.05.2017 11:49:20 TSI

NNNN

