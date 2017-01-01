YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Simav'da yol çalışmaları

Simav'da yol çalışmaları



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesi ile Hisarcık ilçesi arasında kalan Gölcük Yaylası Yolunun yapımı hızla devam ediyor. AK Parti Simav İlçe Başkanı Hüseyin Güner, yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden yol yapımı hakkında bilgi aldığını belirtti. Güner, " Hisarcık-Tokat Köyü ile Simav-Gölcük arası yol çalışmaları hızla devam ediyor. Dar ve virajlı yollardan kurtulmaya az kaldı. Durmak yok yol çalışmalarına devam" dedi.

Simav-Hisarcık yolunun 20 kilometrelik yolu daha önce tamamlanmıştı.Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından 15 Aralık 2016 tarihinde, yolun 10 kilometrelik kısmının ihalesi yapıldı, ihalenin değerlendirme sürecinin devam ettiği bildirildi. (MEİ-EFE)



03.05.2017 11:49:20 TSI

NNNN

