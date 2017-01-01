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Osmangazi kaçak yapılardan temizleniyor

- Kaçak depo belediye ekiplerince yıkıldı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşma ile mücadelesini sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, Veysel Karani Mahallesi'nde 400 metrekare alan üzerine kaçak olarak inşa edilen depoyu yıktı. Belediye Yapı Kontrol ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan depo iş makinesi ile yıkılarak yerle bir edildi. Güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olay yaşanmadı.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri, kaçak inşaatlara asla müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

(MŞ)



03.05.2017 11:49:22 TSI

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