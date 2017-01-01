ltınkum Plajı yaz sezonu açtı

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Altınkum Plajı yaz sezonu açtı

- Güzel havayı bulanlar Altınkum Plajında güneşlenip denize girdi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de güzel havalar plajları doldurmaya başladı. İlçenin kendisiyle özdeşleşen Altınkum Plajı ise misafirlerini ağırlamaya başladı.

Didim'de deniz sezonu açıldı. Hava sıcaklığının 22 dereceye kadar çıktığı İlçede, bazı vatandaşlar Yalı Caddesinde gezerek güzel havanın tadını çıkarırken kimileri de altınkum plajında güneşlenerek denize girdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıktığı ilçede, güneşin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sahilde yürüdü; kafelerde vakit geçirdi. İlçede yerleşik olarak yaşayan yabancılar ile tatil için yurt dışında gelen gurbetçiler ile günü birlik turistler güzel havanın tadını Dünyaca Ünlü Altınkum plajında çıkardı.

Kimisi güneşli havada güneş keyfi yaparken kimileri de kıyı da top oynadı, kumda sohbet etti. Güneşten bunalanlar ise Didim'in masmavi sularını kendisine bırakarak denizin tadını çıkardı.

Plajda güneşlenen ve denizin keyfini çıkaran vatandaşlar ise Didim'e yazın geldiğini güzel havası ve denizi dolayısıyla Didim'i çok beğendiklerini dile getirdiler.

(HÇ-MB-Y)



03.05.2017 11:50:21 TSI

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