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Bursa'da tiyatro zamanı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin düzenleyeceği '1. Meslek Tiyatroları Festivali' başlıyor.

Akpınar Kültür Merkezi'nde gösterilecek oyunlar, hafta boyunca ücretsiz olup hafta boyunca her akşam 20.00'da izleyicileriyle buluşacak. Odalar ve firmaların bünyesinde faaliyet gösteren tiyatro toplulukları, Osmangazi Belediyesi '1. Meslek Tiyatroları Festivali' ile Bursalı sanatseverlerle bir araya gelecek. 9-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde, Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu, Bursa Tabip Odası, Bursa Barosu, Bursa Bosch, İstanbul Bosch, Yazaki Gemlik ve UEDAŞ tiyatro toplulukları sahne alacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz festivali geleneksel hale getireceğiz. Festivalin Bursa'nın kültür sanat hayatına da renk katacağı ve sanatın vatandaşa ulaşacağı bir organizasyon olacağını düşünüyorum. Bu yıl ilkini yaşayacağımız festival önümüzdeki yıl yarışma formatında gerçekleştirerek, 'En İyi Yapım', En İyi 'Kadın Oyuncu', 'En İyi Erkek Oyuncu' dallarında ödül vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

(MŞ)



03.05.2017 11:52:20 TSI

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