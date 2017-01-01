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Melikgazi Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:46
Melikgazi Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
Melikgazi Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2017 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 24'ü ek olmak üzere toplam 41 gündem maddesi görüşüldü.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplanan Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 17 madde oylanırken, 24 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi. Ağırlıklı gündemin yatırım ve hizmet olduğuınu ifade eden Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliliğine hız katacak olan gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Bu gün alınan karar ile 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı görüşülerek kabul edildi. 4 trafo alanı tahsis edildi. 10 arsa satışına onay verildi. Kamu Kurumların talepleri kabil edildi. Amaç Melikgazi şehrine hizmet ve yatırım olunca Meclis Kararları oybirliği ile alınıyor" dedi.
Melikgazi bölgesindeki mülkiyeti belediyemize ait olan arsaların satışına izin verildiğini ve satıştan elde edilen gelirin yine hizmet olarak halka yansıyacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak meclis üyelerine teşekkür etti.
(TB-Y

03.05.2017 11:54:31 TSI
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