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Büyükşehir'den üniversite adaylarına moral konferansı



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından LYS sınavlarına girecek adaylara moral-motivasyon programı düzenlenecek.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenecek konferans programında Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan konuşma yapacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hedef ve Hayallerin için Başarıya Gülümse" adlı konferans, 5 Mayıs 2017 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Ücretsiz verilecek konferansa Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girecek tüm üniversite adaylarının davetli olduğu bildirildi.

(CÖ-SD-Y)



03.05.2017 11:56:05 TSI

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