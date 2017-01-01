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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahyalı lise öğrencilerinin resim başarısı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:51
Kütahyalı lise öğrencilerinin resim başarısı
Kütahyalı lise öğrencilerinin resim başarısı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi' konulu resim yarışmasında Kütahyalı Sema Nur Yılmaz Türkiye birincisi, Aykut Uygur da Türkiye ikincisi oldu.
Vali Ahmet H. Nayir'in makamındaki ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Başyardımcısı Emel Atila ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Altındaş da hazır bulundu.
İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan FAI Genel Merkezi'nde düzenlenen elemede 16 ülkeden 144 eserin yarıştığını aktaran Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Altındaş, "Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) yaklaşık 25 yıldan beri dünya çapında kendi alanıyla ilgili konuları her sene değiştirip sık sık yarışma düzenliyor. Bu seneki konu 'Bulutların Ötesinde' oldu. Türkiye'deki ayağını Türk Hava Kurumu (THK) takip ediyor. Tüm dünyada 57 ülkeden ilk üç çalışma İsviçre'deki genel değerlendirme için elemeyi geçti. Birinci Amerika, ikinci ise Rusya oldu. Dünya çapındaki elemede de 144 çalışma içinde üçüncü olduk. Biz aynı yarışmada 2004 yılında dünya ikincisi olmuştuk, bu sene de dünya üçüncülüğü geldi. Ödül töreni Şubat ayında Ankara'da THK Genel Merkezinde yapılacak. Gelenekten geleceğe Kütahya'yı ve kendi değerlerimizi unutmadan, Avrupa'daki sanatı da anlatarak hepsinden güzel bir şey çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
Ahmet Altındaş Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'in destekleriyle liselerinde Ahmet Yakupoğlu Müzesi kurmayı planladıklarını ve bu yönde çalışmalara başladıklarını kaydetti.
Yarışmalarda Kütahya'yı ve Türkiye'yi temsil eden öğrencilerin uluslararası bir başarıya imza atmalarının gurur verici olduğunu belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Sanat mutlaka bir yetenek, yalnızca eğitimle tamamlanacak bir husus değil. Okulumuzun uluslararası bir başarıya imza atmış olması Kütahya için sevindirici. İnşallah devamı gelir. Bizim her şeyin en iyisine ihtiyacımız var. En iyi idarecilere, en iyi öğretmenlere olduğu gibi sanatını en iyi şekilde icra edenlere de ihtiyacımız var. Dolayısıyla sizlerin yapmış olduğu işler ülke olarak ihtiyacını duyduğumuz önemli hususlardan biri. Ülke olarak baktığımızda bu konuda çok başarılı olduğumuz konusunda ne yazık ki iddiamız yok. Eskilere baktığımızda Osman Hamdi Bey, Kütahya olarak baktığımızda Ahmet Yakupoğlu, Abdullah Taktak ve son nesil içinde ustalarının geleneklerini devam ettiren sanatçılarımız var. Kütahya'da sanat bir itibar görmüş, herkesin saygı duyduğu bir alan haline gelmiş ki o marifet iltifatıyla birlikte gelişmiş" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından öğrencileri tebrik eden Vali Ahmet Hamdi Nayir eserleri hakkında bilgiler aldı, günün anısına hediyeler verdi. (EFE)

03.05.2017 12:00:23 TSI
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