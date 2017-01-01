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Ortahisar'da oryantiring heyecanı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediyesi, Türkiye Oryantring Federasyonu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 4. Kademe Yarışları ve İşitme Engelliler Türkiye Oryantiring Şampiyonası 6 Mayıs'ta başlayacak. Ortahisar'da yapılacak organizasyona bin 200'ün üzerinde sporcunun katılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, oryantring sporunun Türkiye'de yeni yeni yapılmaya başlanan bir spor dalı olduğunu belirterek, Trabzon'da ilk defa böyle bir yarışmanın düzenlenecek olmasından dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

"Trabzon'da böyle bir faaliyetin yapılıyor olması mutluluk verici"

Trabzon'un birçok uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaparak deneyim kazandığını belirten Başkan Genç, Oryantiring Şampiyonası'nı da başarıyla gerçekleştireceklerini kaydederek, "Şampiyonamızı, Mağmat diye tabir ettiğimiz çok geniş bir bölgede yapacağız. Oryantiringde, sporcu yarışmaya başladığında harita üzerinde işaretli noktaları sırasıyla en kısa zamanda ve doğru olarak bulması gerekiyor. Bu sporu, pusula ve haritadan yararlanarak, önceden belirlenmiş işaretli noktaları bulmak olarak tanımlayabiliriz. Bu yarışma teknik anlamda veri tabanı oluşturmaya yarayacak. Ama bu teknik kısmı dışında, şehrimizin tanıtımına katkı yapmak, hem spor yapmak için önemli bir organizasyon. Trabzon'da böyle bir faaliyetin yapılıyor olması mutluluk verici. Engelli kardeşlerimiz de bu programda bulunuyor olması sosyal sorumluluk açısından bizim için çok önemli bir çalışma hem de toplumsal farkındalığı oluşturmak açısından çok güzel bir faaliyet. Ortahisar Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, Turizm Müdürlüğümüz ve Federasyonumuzla birlikte müşterek bir şekilde bu çalışmayı yaparak yüzümüz akıyla şehrimize bir artı daha kazandıracağız. Bu şampiyonayla birlikte Trabzon'da ilk defa yapılacak olan ve Türkiye'de de yeni yeni öğrenilen bu sportif dalda ciddi bir farkındalığın Karadeniz bölgesinde oluşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

(EK-Y)



03.05.2017 12:02:51 TSI

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