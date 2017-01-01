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KBÜ'de 5. Geleneksel Umre Ödüllü Bilgi Yarışması yapıldı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ)'nde 5.'si düzenlenen "O Nur'a Yolculuk" adlı bilgi yarışmasında başarılı olan üç öğrenci Umre'ye gitme hakkı kazandı.

Karabük Üniversitesi Mavera İlim Fikir ve Sanat Kulübü ile Karabük İl Müftülüğü iş birliğinde geleneksel hale gelen "O'Nur'a Yolculuk" adlı bilgi yarışmasının beşincisi gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hafız Akın Bayrak'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan "O Nur'a Yolculuk" adlı bilgi yarışmasında öğrencilerin Hz. Peygamberi daha iyi tanımalarına katkı sağlayarak Hz. Peygamber'in örnek hayatı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlandı.

100 kadar öğrencinin başvurduğu yarışmada kura çekilişi ile belirlenen yarışmacılar temel dini bilgiler ve siyer alanlarında soruları yanıtladı. Her yarışmacı için toplam 15 sorudan oluşan yarışmada, 14 soruyu bilen İlahiyat Fakültesi öğrencisi Elif Kurtoğlu birinci, 13 soruya yanıt veren Teknoloji Fakültesi Mekatronik Bölümü öğrencisi Ahmet Yağızalp Türk ikinci ve 11 soruyu yanıtlayan İlahiyat Fakültesi Abdullah Kaya Umreye gitmeye hak kazandı.

Programa yurt dışından online olarak bağlanan İl Müftüsü Hali Bektaş yarışmayı kazanan öğrencileri tebrik ederek öğrencilerin Hz. Peygamberin muhabbeti içerisinde hayatlarına devam etmelerini temenni etti.

Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmaya İl Müftü Vekili İbrahim Halil Demir, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yakup Koçyiğit, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bünyamin Gün, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü İskender Koyuncu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karabük İl Temsilcisi İbrahim Şentürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

(YE-YE-Y)



03.05.2017 12:03:06 TSI

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