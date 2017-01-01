Kaya: "Çambaşı Yaylası'na PTT acentesi açılacak"
(Fotoğraflı)
Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Yaylası'na PTT acentesi açılacağını söyledi.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı Ordu PTT Başmüdürü Şinasi Duman ve Altınordu PTT Müdürü Telat Baştürk makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya, "Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğu yaklaşık 15-20 bini bulan Çambaşı Yaylamıza PTT acentesini açmayı müdürlüğümüze talep ettik. İnşallah 1 ay içerisinde Çambaşı Yaylamızda PTT acentesi açılarak vatandaşlarımıza hizmet verecek" dedi.
Ordu PTT Başmüdürü Şinasi Duman ise Çambaşı Yaylası'nda PTT acentesinin kısa süre içinde vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti.
(MB-SLH-Y)
03.05.2017 12:03:20 TSI
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