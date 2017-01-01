03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaya: "Çambaşı Yaylası'na PTT acentesi açılacak"

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:54
Kaya: "Çambaşı Yaylası'na PTT acentesi açılacak"
Kaya: "Çambaşı Yaylası'na PTT acentesi açılacak"

(Fotoğraflı)

Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Yaylası'na PTT acentesi açılacağını söyledi.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'yı Ordu PTT Başmüdürü Şinasi Duman ve Altınordu PTT Müdürü Telat Baştürk makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya, "Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğu yaklaşık 15-20 bini bulan Çambaşı Yaylamıza PTT acentesini açmayı müdürlüğümüze talep ettik. İnşallah 1 ay içerisinde Çambaşı Yaylamızda PTT acentesi açılarak vatandaşlarımıza hizmet verecek" dedi.
Ordu PTT Başmüdürü Şinasi Duman ise Çambaşı Yaylası'nda PTT acentesinin kısa süre içinde vatandaşlara hizmet vereceğini belirtti.
(MB-SLH-Y)

03.05.2017 12:03:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kivide son üç yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor
YEREL

KİVİDE SON ÜÇ YILIN EN YÜKSEK REKOLTESİ BEKLENİYOR

Vali keşifte
YEREL

VALİ KEŞİFTE
Fındıkta zirai don hasar tespitine başlandı
YEREL

FINDIKTA ZİRAİ DON HASAR TESPİTİNE BAŞLANDI

Ordu'da şüpheli ölüm
YEREL

ORDU'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Ordu'da 140 bin alabalık yavrusu dereye bırakıldı
YEREL

ORDU'DA 140 BİN ALABALIK YAVRUSU DEREYE BIRAKILDI

Engelleri Aşan El Sanatları Sergisi
YEREL

ENGELLERİ AŞAN EL SANATLARI SERGİSİ
Karadağ Kanyonu turizme kazandırılacak
YEREL

KARADAĞ KANYONU TURİZME KAZANDIRILACAK

Gürgentepe'de örnek çalışma
YEREL

GÜRGENTEPE'DE ÖRNEK ÇALIŞMA
Türkiye'de ana arı üretimi artıyor
YEREL

TÜRKİYE'DE ANA ARI ÜRETİMİ ARTIYOR

Ünye ve Fatsa'daki binalara estetik
YEREL

ÜNYE VE FATSA'DAKİ BİNALARA ESTETİK
Dünya şampiyonundan satranç tavsiyesi
YEREL

DÜNYA ŞAMPİYONUNDAN SATRANÇ TAVSİYESİ
Kadınlara &quot;en tatlı&quot; istihdam desteği
YEREL

KADINLARA "EN TATLI" İSTİHDAM DESTEĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
EPGİS Başkanı akaryakıtta istasyonlar üzerinden kaçak yollarını anlattı
İŞ-YAŞAM

"ALLAH AŞKINA, NASIL BU KADAR UCUZ SATIYORLAR?"

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!