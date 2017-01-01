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Geleneksel Halk Oyunları Şenliği



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 8.Çocuk Festivali etkinlikleri kapsamında, düzenlenen geleneksel halk oyunları şenliği başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Halk Eğitim Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Halk Oyunları Şenliği, 30 farklı halkoyunları ekibinin 442 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Halkoyunları kültürünü öğretebilmek ve yaymak için organize edilen, Kavaklık Parkı içinde gerçekleşen 8.Çocuk Festivali Türk Halk Oyunları Şenliği" birbirinden renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Bando takımının performanslarıyla başlayan şenlikte, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların Türk Halk Oyunları Toplulukları ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Türk Halk Oyunları Toplulukları tarafından hem Gaziantep yöresine ait halk oyunları hem de farklı yörelere ait oyunlar sergilendi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören, 2 gün boyunca devam eden şenlik, katılan ekiplerin hep birlikte sahneye çıkarak "23 Nisan" şarkısını seslendirmeleri ve danslarıyla son buldu.

(SD-Y)



03.05.2017 12:03:43 TSI

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