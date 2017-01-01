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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Köy muhtarlarına arazi toplulaştırma anlatıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:56
Köy muhtarlarına arazi toplulaştırma anlatıldı
Köy muhtarlarına arazi toplulaştırma anlatıldı

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki köy muhtarları, arazi toplulaştırma hakkında bilgilendirildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, şube müdürleriyle Süloğlu Kaymakamı Yusuf Cankatar'ın başkanlığında muhtarlarla arazi toplulaştırması konusunda bir araya geldi. Köy köy gezerek çiftçiyi arazi toplulaştırma konusunda bilgilendiren Sarı, Süloğlu, Lalapaşa ve Havsa ilçelerinde 3 yıl sürecek arazi toplulaştırma kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor.
Sarı, arazi toplulaştırmada Edirne'nin çok iyi seviyelerde olduğunu ifade ederek, "Tapu kadastro ne zaman geçti Süloğlu'ndan, bir daha geçti mi? geçmedi. Belki 30 yıl içinde bir kere daha geçer. Bu toplulaştırma fırsatı bir daha elinize geçmez. Türkiye'de Edirne olarak siz çok şanslısınız. Şu anda toplulaştırmada il olarak çok üst düzeyindesiniz. Bazı illerde toplulaştırma oranı yüzde bir daha. Edirne'de yüzde 70'lerde" dedi.
(EY-MEF-Y)

03.05.2017 12:05:50 TSI
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