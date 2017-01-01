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MMO Antalya Şube'den kaynakçı sorununa çözüm



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ANTALYA (İHA) - Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube, kaynakçı ara eleman konusunda gerçekleştirdiği birçok sınav ile sektördeki ara eleman sorununun çözümüne katkı sağladı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun Antalya'da Kaynakçı Belgelendirmeleri konusunda sınav yapma yetkisi verdiği yerel kuruluş olan Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, belediye protokolleri aracılığıyla Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Isparta, Burdur ve civarında pek çok sınav gerçekleştirdi.

Her hafta düzenlediği sınavlarla sektöre sertifikalı kaynakçı veren Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, "MMO olarak yere ve mekana bağlı kalmadan hizmet üretiyor, önemli bir kamu görevi üstleniyoruz" dedi.

Antalya'da ilçe temsilcilikleri, Isparta ve Burdur'da ise il temsilcilikleri vasıtasıyla binlerce kişiye ulaştıklarını aktaran Başkan Hamamcıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belgesiz kişi çalıştıran işveren veya işveren vekillerine kanunda belirtilen cezai müeyyidelerin uygulanacağını hatırlattı.

Bu doğrultuda, işverenlerin cezai müeyyidelerle karşılaşmaması için Kurum tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılacak sınavlarda başarılı olacak çalışanlarına MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırmaları gerektiğini dile getiren Hamamcıoğlu, sınavlara katılacak olanların sınav başvuru formu ve sınav ücretleriyle ilgili bilgilere www.myk.gov.tr adresinden ulaşabileceğini söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



03.05.2017 12:07:06 TSI

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