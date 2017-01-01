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Efeler Belediye Tiyatrosu Ege turnesine çıktı



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi tarafından kurulan Efeler Belediye Tiyatrosu "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" oyunu ile Ege bölge turnesine çıktı.

Tiyatro eğitmeni Arkın Selek öncülüğünde toplanan 40 kişilik belediye tiyatrosu, geçtiğimiz aylarda ilk sınavını Efeler'de verdi. Salonu tıklım tıklım dolduran tiyatroseverlerin karşısına çıkan ekip Güngör Dilmen'in yazdığı 2 perdelik 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' oyunu ile ayakta alkışlandı. Oyunun sanatseverler tarafından büyük ilgi görmesinin ardından belediye tiyatrosu bölge turnesine çıktı. Bölgedeki çeşitli belediyelerin daveti üzerine turneye çıkan ekip, ilk olarak Ayvalık'ta perdelerini açtı. Sırasıyla Ayvalık, Konak ve Salihli halkının yoğun ilgi gösterdiği oyun, vatandaşlar tarafından beğeni ile izlendi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, halkın ilgisinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belediye tiyatromuz perdelerini açtığı ilk oyun ile büyük ilgi gördü. İlk oyunun ardından aldığımız davetler üzerine tiyatro ekibimiz Ege bölge turnesine çıkarak oyunu farklı il ve ilçelerdeki tiyatroseverler için sahnelemeye başladılar. Türkiye'nin neresinden olursa olsun, davet edildiğimiz takdirde oralarda da oyunlarımızı halkımız için sahnelemeye hazırız" dedi.

(MU-MB-Y)



03.05.2017 12:07:20 TSI

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