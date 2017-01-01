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Erbaa'da çocuk şenliği düzenlenecek



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 gün boyunca çocuk şenliği düzenlenecek.

Erbaa Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında gerçekleştirilen çocuk şenliğinin ikincisi bu yıl 30 Haziran- 2 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Çocuk Şenliğini mevsimin doğası gereği hava muhalefeti yaşanması muhtemel ilkbahar yerine yaz aylarında yapmaya karar verdiklerini belirten Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"Geçen yıl ilkbaharda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında şenliğimizi yapmıştık. Ancak İlkbaharın doğası gereği hava muhalefeti oluyor. 3 gün sürecek bir organizasyon için İlkbahar oldukça riskli. Bu kararımızın ne kadar isabetli olduğunu gördük. Çünkü geçtiğimiz yılki çocuk şenliği takvimi etkinliği takviminde bu yıl o günler yağmurlu geçti. Şenliğin hedef kitlesinin çocuklar olduğu göz önünde tutunca şenliği yaz aylarında yapmanın daha doğru olacağına karar verdik. Çocuk şenliğimizin hazırlıklarını geçtiğimiz yıldan daha kapsamlı ve eğlenceli olacak şekilde, sürdürüyoruz" dedi.



(UY-Y-)



03.05.2017 12:07:21 TSI

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