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Niğde'de Fetö'den 8 kişi gözaltına alındı



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen ve meslekten ihraç olan 3 infaz koruma memuru, 3 ögretmen ve 2 kişi TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(YE-AG-Y)



03.05.2017 12:09:54 TSI

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