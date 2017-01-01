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Onikişubat belediyesi yazarları, okurlarıyla buluşturuyor



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Onikişubat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, "Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi" kapsamında kitap yazarları, okurlarıyla buluşuyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi ile ilköğrenim ve lise dengi tüm okullara 42 bin kitap hediye eden Onikişubat Belediyesi, şimdi bu kitapların yazarlarını öğrencilerle buluşturuyor.

Proje kapsamında Kahramanmaraş'a gelen "Barbaros Hayreddin Paşa" kitabının yazarı Aziz Erdoğan, Kervan Pastaneleri Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu, Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ve Simya Koleji öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Erdoğan, çocuklarla sohbet edip kitap imzaladı. Öğrencilerin gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, okumanın önemine değinip, "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?" dedi.

Öğrencileri okumaya davet eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son sınavlarda da gördük ki TEOG'ta Türkçe sorularının yüzde 80'i okumakla ve okuduğunu anlamakla ilgili. Gerçekten de okumak çok önemli arkadaşlar. Okuyan insan kimse tarafından kullanılamaz. Okuyan insan aydın olur. Mesela bir yazar, gerçek bir okurunun karşısına çıktığında çok zorlanır. Çünkü okuyan insan yazarın canına okur. Kitap okumayan insanın ise bir başkası canına okur. Eğer okumuyorsanız, kendinize bir Fatiha okuyun. Çünkü ölmüşsünüz ve arkanızda ağlayanınız yoktur. Ama okursanız gönül pencerenizde yeni dünyalar açılır. Okuyan insan sanatçıdır, okuyan insan, üretendir, okuyan insan düşünendir. Bu nedenle okumaktan asla vazgeçmeyin."

Erdoğan, daha sonra öğrencilerin yönelttikleri soruları cevaplandırdı.

(ELF-Y)



03.05.2017 12:09:58 TSI

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