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Ünver, Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kulübünün daveti üzerine öğrencilerle bir araya gelen Ünver, öğrencilere başarılı bir eğitim sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulunduğu bir de konferans verdi.

Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Kılınç ve okul idareci ve öğretmenleri tarafından okul girişinde karşılanan Belediye Başkanı Ünver, okul konferans salonunda öğrencilere bir konferans verdi. Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Kılınç'ın selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, bir İmam Hatip Lisesi mezunu olarak 1970'li yıllardaki İmam Hatip Lisesi dönemi ile şimdiki dönemi karşılaştırdı. Bugünkü şartlarda İmam Hatip Lisesi öğrencisi olmanın oldukça avantajlı bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Ünver, öğrencilerden gerek kendi ve gerekse de ülke geleceği açısından derslerine çok iyi çalışmalarını ve başarılı birer öğrenci olarak bu eğitim yuvasından mezun olmaları çağrısında bulundu.

(COŞ-AG-Y)



03.05.2017 12:10:47 TSI

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