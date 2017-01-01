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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Bahçeli, 39 il başkanıyla bir araya gelecek

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:03
Bahçeli, 39 il başkanıyla bir araya gelecek
Bahçeli, 39 il başkanıyla bir araya gelecek

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan, ilçe kongrelerini tamamlayan 39 il başkanının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte akşam yemeğinde bir araya geleceğini açıkladı.
MHP Zonguldak İl Başkanı Hamdi Ayan, ilçe kongrelerini tamamlayan il başkanlarının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile akşam yemeğinde buluşacağını açıkladı. Yemekte Türkiye gündeminin yanı sıra MHP'nin il kongrelerine ilişkin sürecin de değerlendirileceğini ifade eden Ayan, "Genel Başkanımız nisan ayı içerisinde ilçe kongrelerini tamamlayan 39 il başkanının onuruna Ankara'da yemek veriyor. Burada hem Türkiye gündemini
anlatacak. Hem de MHP'nin ilçe kongrelerini tamamlayan il başkanlarını dinleyecek. Onun arkasından il kongreleriyle ilgili talimatlarının olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılacak. Biz de şahsımız olarak ilçe kongrelerini yaptığımızı; bundan sonraki sürecin il kongresi olduğunu ileteceğiz. Yarın büyük bir ihtimaldir ki bir basın toplantısı yaparak kongre tarihi verilirse onu açıklayacağız" dedi.
Öte yandan Ayan'ın, 4 Mayıs 2017 tarihinde il yönetim kurulu ve ilçe başkanları ile toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.
(OA-OA-Y)

03.05.2017 12:11:24 TSI
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